Ciclismo, Red Hook di Milano: nella gara notturna occhi puntati su Giorgia Fraiegari

Questa sera (sabato 6 ottobre) a Milano va in scena l’ultimo atto della Red Hook Criterium, il circuito della bici a scatto fisso che si inaugurò a Brooklyn nel 2008. Nella città meneghina si chiude la kermesse internazionale (previsti 20 giri e 25 km totali), dove gareggerà anche Giorgia Fraiegari, la fresca campionessa della prima edizione dell’Italian Fixed Cup.La ciclista di Latina, dopo il recente podio nella notturna di Lissone sempre in Lombardia (terra dove è nato il movimento del criterium), è attualmente 12esima in classifica generale con un bottino di 174 punti, seconda tra le azzurre dietro la lecchese Paola Panzeri (9°). Il comando è saldo nella mani della canadese Raphaele Lemieux (310) davanti alla francese Margaux Vigie (295) e all’olandese Lisa Worner (255). La 23enne pontina, iridata in carica nella Rad Race di Berlino, che ha attraversato un periodo non facile condizionato da diversi imprevisti (lesione del coccige, ricovero per una gastrite e una caduta rovinosa in allenamento), cerca il colpo ad effetto in una kermesse che raduna la crema internazionale. La portacolori della squadra toscana della Cykeln Divisione Corse (su strada veste invece la maglia delle marchigiane della Born to Win) centrò ad inizio giugno uno splendido secondo posto alla Thundercrit di Londra.«Il fixed? E’ una disciplina nuova nata da pochi anni, sono gare su strada su circuiti abbastanza corti che variano da 1 a 3 km, più o meno tecnici a livello di curve con bici quelle a scatto fisso (utilizzate anche su pista) e quindi senza freni – racconta Giorgia - La Red Hook di Milano? Speriamo di chiudere la stagione con un bel piazzamento coronando un 2018 veramente sorprendente».