Sabato 20 Aprile 2024, 22:55

IL BLITZ

Trecento chilogrammi di alimenti sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas per problemi con la scadenza e la tracciabilità. E’ successo a Latina e a Fondi nei giorni scorsi, quando i militari dell’Arma si sono concentrati sui servizi specifici mirati al contrasto delle irregolarità nel settore alimentare che hanno portato a una serie di ispezioni in provincia e che, in particolare nelle due città, hanno dato esito positivo. Nel corso dei controlli i carabinieri specialisti del Nucleo antisofisticazione e sanità sono stati aiutati dai militari dell’Arma territoriale ed hanno rilevato varie irregolarità in particolare in due supermercati, dove i generi alimentari oggetto di contestazione mancavano dell’applicazione delle procedure di autocontrollo previste dalla legge.

Dei trecento chilogrammi di alimenti sequestrati complessivamente, circa la metà sono stati sequestrati a Latina. Si trattava soprattutto di salumi e formaggi, rinvenuti a temperatura ambiente non controllata, oppure privi dei requisiti di tracciabilità e quindi la cui filiera, in caso di problemi, sarebbe impossibile da ricostruire. La tracciabilità è fondamentale per la sicurezza alimentare: consente infatti di identificare in modo rapido la fonte di eventuali pericoli come ad esempio le contaminazioni.

Una ricostruzione rapida della filiera aiuta dunque a proteggere la salute dei consumatori perché consente di prevenire la diffusione di patogeni e conseguenti malattie. Ecco perché i controlli sono molto severi e le sanzioni salatissime. In assenza di tracciabilità, ogni alimento che finisce sulle nostre tavole potrebbe essere considerato potenzialmente dannoso.

Sempre tra gli alimenti sequestrati, anche alcuni la cui data di scadenza o il tempo massimo di conservazione erano stati ormai oltrepassati e quindi non erano più idonei al consumo. Per motivi analoghi, in un supermercato nel territorio comunale di Fondi, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa cinquanta chilogrammi di salumi vari, tra salsicce e guanciali, per un valore complessivo della merce di circa 1.500 euro.

In un negozio di gastronomia, sempre a Fondi, i militari hanno invece rinvenuto circa 100 chilogrammi – ancora di formaggi e salumi – alcuni dei quali conservati in maniera non idonea a preservarne la qualità ed in parte privi di una idonea documentazione relativa alla tracciabilità che consenta la verifica della provenienza. Oltre alla tracciabilità, anche mantenere la catena del freddo è un elemento fondamentale: aiuta infatti a preservare la freschezza, il sapore e la consistenza dei salumi e dei formaggi, ma anche di altre tipologie di alimenti (ad esempio i surgelati). Per tutti e tre i titolari è scattata la sanzione amministrativa di 1.500 euro.