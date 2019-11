Ciao Aldo, il play più forte del basket pontino. Odone ci lascia all'età di 64 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notizia è rimbalzata nelle tribune del Palabianchini durante il match dell'A2 del basket maschile tra Benacquista Latina ed Eurobasket Roma: Aldo Odone ci ha lasciati. Praticamente tutti i presenti conoscevano Aldo, i più grandi per aver giocato con lui dalla fine degli anni '60 fino agli inzi degli anni '80. Altri lo avevano visto in azione al torneo Tosarello, i più giovani invece lo conoscevano come allenatore, perché finita la carriera di cestista Aldo Odone allenò innumerevoli squadre senior e giovanili, a partire dalla "sua" Associazione Basket Latina, fino alla Virtus Latina. La sua notorietà gli deriva soprattutto per esser stato il leader in campo dell'Ab Latina che, con l'avvocato Luciano Marinelli, partì dalla serie D fino alla serie B, la terza serie nazionale, che raggiunsero nel 1975.Il collega Paolo Iannuccelli, che lo aveva allenato insieme con Marinelli nei ruggenti anni '70, scriveva di lui un paio di anni fa sul sito internet seicolonne.com: «Una vita per i l basket. E' quella di Aldo Odone. Prima come giocatore, poi come allenatore, sempre nell'ambiente della palla a spicchi. La sua storia inizia, come quella di tanti cestisti pontini, nell'Ab Latina. Negli anni '70 giocava playmaker fornendo assist a Gianclaudio Pennacchia e Walter Vigna. Una strana coppia quella di Aldo e Walter, il primo alto un metro e settanta, l'altro più di due metri. Una squadra per lo più composta da giocatori di Latina e provincia, che sfiorò la promozione in A2. Nel 1981, a 26 anni, lascia il campo, ma non la pallacanestro, per iniziare la sua lunga carriera di allenatore: 24 anni dedicati al settore giovanile. La sua carriera cominciò nell'Ab Latina, la sua società di sempre. La sua casa era il Circolo Cittadino. Ha cresciuto tanti virgulti allenandoli anche dopo la fine dei campionati e fuori dagli orari fissati, singolarmente o durante lepartite che i ragazzi ogni giorno giocavano tra di loro».