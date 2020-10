Ciak si gira a Latina: in corso le riprese del film "L'Argonauta"

Ciak si gira a piazza del Popolo. Questa mattina, a Latina, sono in corso le riprese di “L'Arminuta”, lungometraggio diretto dal regista Giuseppe Bonito, prodotto da Baires Produzioni e Maro Film. Viene portato su pellicola l’omonimo romanzo di Donatella Di Pietrantonio, pubblicato nel 2017 e vincitore del Premio Campiello dello stesso anno, e del Premio Napoli.

Per l'occasione Latina ha fatto un salto indietro nel tempo: si possono vedere in centro gli attori in costume con abiti anni '60 e anni '70 e auto d'epoca. All'inizio del mese si erano svolti i provini presso la sede di Latina Film Commission per individuare tra i cittadini comparse idonee per le riprese sul territorio.

Il film racconta le vicende di una ragazzina di tredici anni che tutti chiamano l’Arminuta che da un giorno all’altro scopre di non essere la figlia delle persone con cui è cresciuta e si trova restituita alla sua vera famiglia. Dietro la porta della nuova casa la attende un mondo nuovo, antico,estraneo e rude che sembra appena sfiorato dal progresso.

