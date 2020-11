Primo sabato, ieri, di vere limitazioni per la provincia di Latina. Se nello scorso week end, complici le temperature estive, parchi, ristoranti e litorale erano stati presi d'assalto mettendo in secondo piano disposizioni e raccomandazioni dell'ultimo Dpcm per il contenimento della diffusione del Coronavirus, ieri la pioggia battente, qualche ordinanza sindacale di chiusura spazi pubblici come ad esempio il piazzale di Capoportiere a Latina, e l'ulteriore stretta sul commercio operata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti hanno fatto la differenza.

Scoraggiati i brevi viaggi per lo shopping dai comuni più piccoli verso i comuni più grandi e passeggiate dentro e fuori i centri commerciali; ridotta ai minimi termini la nuova movida dell'ora di pranzo. Con l'ordinanza di Zingaretti, di chiusura delle grandi strutture di vendita nei week end, sono rimasti con le serrande abbassate, ad esempio, Globo, il megastore di calzature e abbigliamento che si trova in via del Commercio ad Aprilia e Obi, maxi-negozio specializzato nei settori del bricolage e del giardinaggio, di via Sant'Agostino a Latina. Entrambi, di superficie superiore a 2.500 metri quadrati, potranno riaprire domani (lunedì), mentre nei successivi due week end dovranno riabbassare le saracinesche.

Prima chiusura per mancata osservanza dell'ordinanza ieri a Latina, nel primo pomeriggio infatti è intervenuta la Polizia Locale che dopo aver sanzionato ha disposto la chiusura per cinque giorni di Mondo Convenienza a Borgo San Michele.

Sono rimasti aperti invece, e lo saranno anche oggi, i negozi della concorrenza, come ad esempio Combipel ad Aprilia e Bricofer a Latina, per qualche metro in meno di superficie di vendita. Risultato? Più clienti nei negozi un po' più piccoli, anche se dovranno attenersi alle modalità di contingentamento e scaglionamento indicate dalle misure anti-Covid. L'ordinanza di Zingaretti, in provincia di Latina, ha lasciati chiusi in questo week end e nei prossimi fino a fine mese la maggior parte dei reparti dei negozi Orizzonte di Cisterna e Terracina, aperti solo per alimentari e affini. In entrambe le città ci sono anche i negozi Maury's, principali concorrenti della catena Orizzonte, esclusi dalla stretta di Zingaretti sempre per una differenza di metri quadrati.

L'ordinanza di Zingaretti va ad aggiungersi alla chiusura dei centri commerciali disposta, sempre nei fine settimana nelle zone gialle d'Italia, con il Dpcm del 3 novembre scorso, ad eccezione degli esercizi per la vendita di generi alimentari, edicole e tabacchi che si trovano al loro interno. E allora ecco che, ad esempio, Ovs di via Zuara ad Aprilia (evidentemente di superficie inferiore ai 2.500 metri quadrati) nei week end resta aperta, mentre Ovs del centro commerciale Latinafiori resta chiuso indipendentemente dalla superficie di vendita. E ancora Unieuro: a Latina in via Epitaffio ieri e oggi negozio aperto; sempre nel capoluogo ma nei centri Le Torri e Latinafiori negozi chiusi, riapriranno domani. Per effetto dell'ordinanza regionale, oggi nei mercati di Sermoneta, Fondi e Borgo Montenero saranno presenti solo i banchi di generi alimentari.



