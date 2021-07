Chiusura di Panorama, il corteo dei dipendenti che rischiano di perdere il lavoro

Venerdì 9 Luglio 2021, 14:01

Questa mattina, a partire dalle ore 10, si è tenuto lo sciopero dei lavoratori di Pam Panorama, organizzato a Latina da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. I lavoratori hanno protestato contro la decisione dell’imminente chiusura dell’Ipermercato al Latina Fiori che è fissata per il prossimo 31 luglio. Il corteo è partito dal gazebo antistante Latina Fiori e si è spostato fino in Via Tiberio, sede dell’incontro tra parte datoriale e parti sociali. Sono ben 74 i lavoratori a rischiare il proprio posto di lavoro.

Alla manifestazione erano presenti i segretari generali confederali, Marco Capparelli per la Filcams Cgil, Claudia Baroncini per la Fisascat Cisl e Gianfranco Cartisano per la Uiltucs Uil. «Oggi incontriamo la direzione del personale di Pam Panorama per discutere e provare a trovare una soluzione per un piano sociale vista l'imminente chiusura del punto vendita di Latina, ormai decisa per il 31 luglio - ha dichiarato il Segretario della Fisascat Cisl Claudia Baroncini - intanto si è aperto un tavolo al Ministero per discutere di cassa integrazione per cessazione: l'obiettivo è quello di riuscire a dare un sostegno ulteriore ai lavoratori, visto che perderanno a breve il loro posto. Tratteremo una possibile ricollocazione in altre realtà».