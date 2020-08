Chiusura delle discoteche e obbligo di mascherine: vertice in Prefettura con i sindaci della provincia

Nuova riunione in Prefettura del Comitato per l'ordine e la sicurezza per fare il punto sul nuovo Dpcm del Governo che ha imposto la chiusura delle discoteche e di locali da ballo e l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto dalle 18 alle 6 in tutti i luoghi pubblici in cui è più alta la probabilità di assembramenti. Hanno partecipato il presidente della Provincia, i rappresentanti delle forze dell'ordine e la Asl e i sindaci collegati in videoconferenza. E' stata condivisa la necessità di intensificare i controlli nei luoghi ritenuti a più alta criticità da parte delle polizie locali con il contributo delle altre forze di polizia. Ma è stata anche sottolineata l'importanza di un'azione di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza e delle imprese al rispetto delle norme anticovid e all'adozione di comportamenti responsabili.

