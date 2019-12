Chiuso il ponte sul fosso Mascarello a veicoli e pedoni: è pericoloso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ponte sul fosso Mascarello è pericoloso e il Comune di Latina lo chiude, vietando il transito non solo ai veicoli ma anche ai pedoni. Quello che per anni si era temuto, ovvero che le condizioni già difficili della struttura potessero aggravarsi ulteriormente, è successo, complici anche gli eventi atmosferici delle ultime settimane.Così, il dirigente della Polizia municipale, Francesco Passaretti, ha emesso ieri l'ordinanza, vista «la richiesta del 12 Dicembre 2019, con la quale il servizio Decoro e Qualità Urbana chiede il divieto di circolazione sul ponte Mascarello in località Foceverde causa situazioni di degrado e non idoneità statica».Una situazione critica, e quindi, «per garantire la sicurezza dei veicoli e dei pedoni è indispensabile una modifica alla disciplina della circolazione», con il divieto di transito per tutti i veicoli e i pedoni. Ora il ponte è chiuso, fino ai prossimi lavori