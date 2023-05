Giovedì 18 Maggio 2023, 11:45

«Spegneremo le vostre fiamme». Sotto questo slogan ieri pomeriggio diversi cittadini si sono riuniti davanti il primo chiosco situato sul lato sinistro del lungomare di Latina, quello andato a fuoco lo scorso lunedì sera appena 48 ore il rogo scoppiato su un'altra struttura, quella più vicina a Rio Martino, anch'essa avvolta e distrutta dal fuoco in circostanze sinistramente simili e che sembrano ormai rendere certa la natura dolosa dei due incendi.

Un flash mob organizzato dalla coalizione progressista per dare «un segnale della città contro ogni illegalità e atto intimidatorio». Diversi i cittadini intervenuti alla manifestazione, oltre ad esponenti del centrosinistra locale, tra cui l'ex sindaco Damiano Coletta e i Consiglieri Comunali freschi di elezione Maria Grazia Ciolfi, Valeria Campagna e Leonardo Majocchi oltre al segretario provinciale del PD Omar Sarubbo.

Un tema, quello dei roghi ai due chioschi, che sta tenendo sull'allerta la città, le forze di polizia e i vari schieramenti politici: non solo quelli di centrosinistra, organizzatori dell'evento di ieri, ma anche quelli di centrodestra, in particolar modo il neoeletto sindaco Matilde Celentano che, nelle stesse ore, ha definito questi episodi «inquietanti», confidando «nelle indagini affidate alla Squadra Mobile di Latina per far luce su questa brutta pagina».

Il primo cittadino che nelle ultime ore ha avuto diversi colloqui informali con il Prefetto Maurizio Falco sui temi della sicurezza parteciperà quest'oggi ad un incontro programmato con il Prefetto e il Questore di Latina: «La sicurezza urbana ha dichiarato è una delle priorità che affronteremo. Ce lo chiede la comunità». Già nel primo pomeriggio di ieri, poco prima del flash mob organizzato dalla coalizione progressista, i Consiglieri Comunali Gianluca Di Cocco ed Enzo De Amicis, oltre al direttivo di Fare Latina, si erano recati sul lungomare per un primo sopralluogo alle strutture danneggiate dagli incendi: «Un atto dovuto di fronte a questa vicenda che sta allarmando i cittadini e, in particolare, gli operatori economici del lungomare. La sicurezza del territorio, la messa in sicurezza dei siti dismessi, già teatro di degrado ed episodi di violenza, restano al centro della nostra politica» ha commentato la Celentano, a cui ha fatto eco il coordinatore provinciale dell'Udc Alessandro Paletta: «La politica deve intervenire rapidamente a sostegno degli operatori, almeno in termini di prevenzione e sicurezza, attraverso l'immediata installazione della pubblica illuminazione e di sistemi di videosorveglianza».

Sul tema è intervenuto anche il presidente della commissione sviluppo economico e attività produttive della Regione Lazio, Enrico Tiero, il quale nelle prossime ore ha promesso di inoltrare al Prefetto «una richiesta di convocazione urgente del Comitato provinciale dell'ordine e sicurezza pubblica». Intanto, proprio oggi quest'ultimo ha indetto una conferenza stampa che presenta all'ordine del giorno gli argomenti dei siti industriali dismessi e, appunto, i roghi dolosi scoppiati sul lungomare, quelli che continuano a tenere col fiato sospeso la cittadinanza e sulla quale le forze dell'ordine stanno cercando di far luce.