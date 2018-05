Chioschi, rimosso l'ultimo ostacolo: via libera al montaggio

di Andrea Apruzzese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LATINA - Una boccata d'ossigeno per la Marina, tornando dopo due anni di assenza i chioschi, se tutto andrà come previsto dall'amministrazione comunale ne saranno montati sei. Ma andiamo con ordine: si è sbloccato proprio ieri l'ultimo ostacolo normativo per i chioschi del lato B del lido di Latina. Il Comune ha ottenuto ieri dalla Regione Lazio il pronunciamento favorevole ai fini del rilascio con una unica procedura, come richiesto, della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca) per le altre sei piazzole su...