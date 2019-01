Chiara, la fruttivendola di Latina che sogna l'Isola dei Famosi

Ultimo aggiornamento: 09:56

Si definisce fruttivendola e stornellatrice Chiara Patriarca, 35 anni, di Latina. E' lei una delle aspiranti concorrenti dell'Isola dei Famosi. Non solo bellezza ma anche tanta simpatia, il vero cavallo di battaglia di Chiara che punta a entrare nel cast della trasmissione facendo i bagagli per l'Honduras.Ma la strada è lunga e Chiara, naturalmente, spera nel sostegno della propria città, visto che la trasmissione è caratterizzata anche dal voto online per decidere chi supererà la selezione.La quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi andrà in onda a partire dal prossimo 24 gennaio, in prima serata, su Canale 5, sempre condotto da Alessia Marcuzzi. Ma da stasera inizierà Saranno Isolani, il reality show destinato al web che decreterà un non famoso che prenderà parte alla trasmissione principale.La sfida sarà disponibile on line da oggi al 17 gennaio. Un solo concorrente prenderà parte al reality show ma i biglietti per l'Honduras a disposizione saranno comunque quattro, poi si sceglierà il vincitore. Ogni giorno i dieci concorrenti saranno protagonisti di due prove, sotto la conduzione di Filippo Nardi, concorrente della scorsa edizione dell'Isola. La latinense Chiara Patriarca tenterà di coinvolgere il pubblico con il suo sorriso e la simpatia che la caratterizza.«Ha imparato a commerciare per bisogno, ma adesso lo fa solo per parlare con la gente e intrattenerla» si legge nella presentazione ufficiale sul sito Mediaset dove c'è anche un simpatico video nel quale Chiara canta appunto uno stornello. In lei c'è una doppia immagine, quella della ragazza molto curata all'aspetto e all'immagine, e quella della campagnola ruspante con la battuta pronta e tanta ironia.Una sfida molto social per guadagnare un posto in Tv.