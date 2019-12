Chiaia di Luna, il Comune di Ponza affida la progettazione per i lavori del tunnel ma l'atto è copiato da Torino

Ultimo aggiornamento: 17:12

I lavori riguardano il tunnel romano di Chiaia di Luna, la splendida spiaggia di Ponza chiusa da anni a causa del rischio di frane e per la mancanza di sicurezza del tunnel stesso. Ad appaltarli, però, sono i Musei Reali di Torino e la centrale di committenza è l’Agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa, cioè Invitalia, con sede in Roma.A sottolineare la singolare vicenda è l'ex sindaco di Ponza, Piero Vigorelli, che cita la determinazione 427 riguardante la progettazione di lavori per il tunnel romano di Chiaia di Luna, per la mitigazione del rischio idrologico. «E' del tutto evidente che il capitolato per il nostro tunnel romano di Chiaia di Luna sia una maldestra scopiazzatura di un testo che Invitalia ha certificato per i Musei Reali di Torino. In particolare, se proprio siete curiosi di saperlo, credo che il Capitolato scopiazzato sia quello del maggio 2017 per sistemare le Orangerie dei Musei Reali di Torino. Fare copia e incolla si può, ma farlo bene sarebbe stato meglio e il Comune avrebbe evitato una figuraccia»Poi ci sono aspetti che riguardano la sostanza e sempre secondo Vigorelli «sono molto più importanti, perché ho visto che la determinazione ha suscitato il giusto interesse e, soprattutto, ha alimentato il sogno di una prossima riapertura al pubblico della meravigliosa spiaggia di Chiaia di Luna. Dispiace dirlo, ma le cose non stanno così»