Checco Zalone a Latina, al via le riprese del nuovo film alla Torre Pontina

Checco Zalone a Latina per le riprese del suo primo film da regista. I ciak sono iniziati questa mattina alla Torre Pontina, trasformata per l'occasione in un albergo di lusso africano. Sul set auto militari parcheggiate ai piedi del grattacielo e decine di comparse, alcune delle quali in abiti militari. L'attore e comico pugliese è arrivato nel capoluogo intorno alle 10 atteso da decine di fan che approfittato dell'occasione per incontrarlo. Zalone però, protetto dalla produzione, si è intrattenuto poco con il pubblico e ha invece incontrato, per i saluti istituzionali, Paolo Rotunno in rappresentanza della Provincia. Poi il via alle riprese, riservatissime.

