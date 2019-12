"Certificato pazzo", ecco chi sono gli 11 arrestati: tra loro un avvocato e un comandante della municipale

Per l'operazione "Certificato pazzo" i Nas hanno eseguito undici ordinanze di custodia cautelare chieste dalla Procura di Latina e firmate dal gip Giuseppe Cario. Nove degli arrestati sono finiti in carcere:

Il medico della Asl Antonio Francesco Maria Quadrino, in servizio presso il Centro di salute mentale di Fondi

Massimiliano Del Vecchio, personaggio noto alle cronache e già arrestato in passato nell'operazione San Magno

L'avvocato Stefania Di Biagio

Il medico Antonio Di Fulvio

Il responsabile della Ferderazione Arci caccia di Terracina, Bruno Lauretti

Mary Lombardozzi, titolare di un Caf di Fondi

Silvana Centra

Fausta Mancini

Tania Pannone, titolare di una ditta

Le ultime tre sono intermediarie nel riconoscimento di invalidità civili.

Ai domiciliari sono finiti invece:

Tommaso Rotunno, detto nonno Jack, già coinvolto in numerose operazioni contro lo spaccio di droga

Aldo Filippi, comandante della polizia municipale di Monte San Biagio.

