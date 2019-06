Cerimonia per il cambio al vertice della Capitaneria di porto di Gaeta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è svolta stamane al molo Sanità a Gaeta, alla presenza del prefetto Maria Rosa Trio e delle massime autorità militari, civili e religiose della provincia di Latina, la cerimonia del passaggio di consegne del comandante della Capitaneria di porto di Gaeta. Destinato ad importante incarico presso il comando generale di Roma, il capitano di fregata Andrea Vaiardi, dopo due anni e mezzo alla guida del Compartimento marittimo di Gaeta caratterizzati anche da importanti operazioni a tutela del mare e della sicurezza della navigazione, ha ceduto il comando al capitano di fregata Federico Giorgi, 47 anni, originario di Lucca, laureato in Giurisprudenza e proveniente dal comando in seconda della Capitaneria di porto di Viareggio. Subito dopo l’investitura da parte del direttore del Compartimento marittimo del Lazio, capitano di vascello Vincenzo Leone, il neo comandante della Capitaneria di Gaeta si è dichiarato fiero del nuovo prestigioso incarico e ribadito l’impegno “a mantenere l’Autorità Marittima al centro di tutte le attività connesse agli usi civici e legali del mare ed a proseguire il rapporto, già eccellente, di reciproca collaborazione istituzionale, in tutte quelle attività congiunte che si renderanno necessarie per fornire una pronta ed efficace risposta all’utenza”.