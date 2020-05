In centro armato di coltello aggredisce i poliziotti, arrestato

La polizia è intervenuta oggi in via Don Morosini, a Latina, dove era stato segnalato un uomo che si aggirava tra i passanti, armato di un bastone e di un coltello.



Alla vista delle volanti, l'uomo, brandendo il coltello, ha aggredito gli operatori provocando una ferita a uno dei poliziotti intervenuti.



Dopo essere stato immobilizzato è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Si tratta di un cittadino romeno di 46 anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA