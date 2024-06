Domenica 9 Giugno 2024, 07:00

«Il centro di accoglienza di Norma funziona perfettamente. In un anno dalla sua istituzione non ci sono mai stati problemi di alcun tipo. In pochi giorni il Comune risolverà la questione delle carte di identità che alcuni migranti hanno chiesto con più urgenza per motivi di lavoro oppure perché fondamentali per richiedere il permesso di soggiorno. Ci sono stati dei ritardi ma nulla di grave, in breve tempo la vicenda si chiuderà positivamente».

Il sindaco di Norma Andrea Dell’Omo venerdì pomeriggio ha voluto subito smorzare ogni possibilità di polemica rispetto alla protesta di qualche migrante ospite del centro di accoglienza dell’ente lepino. Tensione durata solo pochi minuti, qualcuno che ha alzato un po’ i toni ma che, grazie all’intervento del primo cittadino, dei carabinieri di Norma, degli operatori sociali e dei mediatori culturali, si è immediatamente calmato.

Migranti in protesta al centro di accoglienza di Norma per i documenti in ritardo

La vicenda

All’interno della struttura, attiva da luglio 2023, vivono una cinquantina di persone di varia nazionalità. Ci sono soprattutto persone di origine africana ma anche indiani e georgiani. L’hotel è gestito da una cooperativa sociale che si occupa quotidianamente dei migranti. Almeno quindici i nuclei familiari.

«Sono tutti perfettamente integrati con la comunità locale – ha spiegato il sindaco Dell’Omo – diversi di loro già lavorano per alcune aziende del territorio. Altri hanno manifestato la volontà di farlo e di restare quindi a vivere a Norma. Molte famiglie presenti nel centro di accoglienza poi, hanno bambini in età scolare. I loro figli parlano italiano e sono un anello prezioso tra la comunità lepina e i loro genitori. La struttura funziona, e ci tengo a sottolineare che non ci sono mai stati problemi di alcun tipo. Tutti si sono sempre comportati bene, nel pieno rispetto delle regole».

Una storia di integrazione riuscita rispetto a tante altre situazioni sparse in provincia di Latina e, più in generale, in tutta Italia. Nel corso di questo anno i migranti si sono rivelati, per il comune di Norma, una fonte preziosa. Una componente determinante per continuare a garantire alcuni fondamentali servizi per l’intera comunità lepina.

«Nel centro di accoglienza vivono diversi i bambini e ragazzi – continua il primo cittadino – grazie alla loro presenza il comune di Norma ha potuto salvaguardare gli standard minimi per continuare ad avere la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado. Quest’anno, infatti, oltre a mantenere l’asilo, che ha avuto un deciso incremento delle iscrizioni, possiamo contare anche su due sezioni per la prima elementare ed altrettante sezioni per la prima media. Invece di avere una sola classe “pollaio” per la primaria e per la secondaria, abbiamo potuto costruire due sezioni da venti ragazzi ciascuna, distribuendo gli alunni in maniera più funzionale».

«Senza l’apporto dei migranti questo non sarebbe mai accaduto e probabilmente oggi ci ritroveremmo a parlare di ben altra situazione». Ma oltre alla scuola, il comune di Norma, sempre grazie all’aumento del numero di minori sul proprio territorio, è riuscito a garantire anche un secondo fondamentale servizio: il medico di famiglia.

Già perché il comune lepino rischiava seriamente di perdere questo importante servizio. «Siamo riusciti a mantenerlo – conclude il sindaco – abbiamo fatto leva anche sul fatto che il numero dei minori nel nostro territorio era aumentato nel giro di un anno e che i bambini, e le loro famiglie, avevano bisogno di un medico di base che fosse presente e raggiungibile a Norma».