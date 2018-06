Cento dosi tra cocaina ed eroina, spacciatore arrestato dai carabinieri

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Latina con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel cordo si un controllo nei pressi di via Piave l'uomo è stato fermato e una successiva perquisizione ha consentito di recuperare 52 dosi di cocaina pari a circa 23 grammi, 50 dosi di eroina per un analogo peso; un involucro contenente circa 6 grammi di cocaina ed un involucro contenente 4 di eroina, oltre alla somma di euro 560 ritenuta frutto dell'attivita' di spaccio.



L'arrestato dopo le formalità di rito è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito per direttissima previsto per domani.

Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA