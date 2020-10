Covid, consigliere comunale di Aprilia positivo ai test rapidi: attesa per il tampone molecolare

Nella mattinata di oggi, un consigliere comunale di Aprilia è risultato positivo al Coronavirus, dopo l’esecuzione di un test rapido, lo annuncia il Comune di Aprilia. «Si attendono ora i risultati del tampone molecolare, per confermare o meno la diagnosi - spiega una nota - Il consigliere è comunque in isolamento domiciliare e appare sintomatico, anche se le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni».

La ASL di Latina ha attivato tutte le procedure previste in casi come questo e il Comune di Aprilia ricorda «che attualmente tutte le riunioni del Consiglio comunale, della Giunta e delle commissioni consiliari vengono svolte a distanza, in modalità videoconferenza. Il consigliere non è quindi entrato in contatto, recentemente, con altri colleghi o con il personale dell’Ente».

Il sindaco di Aprilia, Antonio Terra, avvisato dallo stesso consigliere subito dopo aver ricevuto i risultati del tampone antigenico, «ha voluto rivolgere i migliori auguri di pronta guarigione, anche a nome dell’Amministrazione comunale».

