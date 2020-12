Cause dei Santi, il Papa nomina due arcivescovi pontini

LDue Arcivescovi pontini sono stati nominati da Papa Francesco membri della Congregazione delle Cause dei Santi, una delle nove che compongono la Curia Romana. Destinatari dell'importante incarico sono Monsignor Luigi Vari, Arcivescovo della Diocesi di Gaeta, ed il corese Monsignor Felice Accrocca, Arcivescovo metropolita di Benevento. L'annuncio, diffuso nella mattinata di ieri, è stato accolto con gioia dalla Chiesa di Gaeta, che ha subito formulato al suo Presule gli auguri di buon lavoro anche nella nuova veste. Nato a Segni (Roma) il 2 marzo 1957, monsignor Vari è stato nominato nel febbraio 2003 cappellano di Sua Santità e il 21 giugno 2016 ordinato Vescovo della Diocesi di Gaeta. E', inoltre, membro della commissione episcopale per il laicato. Anche all'Arcivescovo Accrocca sono stati rivolti gli auguri del sindaco di Cori, Mauro De Lillis e della sua città natale, che lo ha visto crescere e formarsi spiritualmente nella parrocchia di Santa Maria della Pietà. Il nuovo importante incarico - ha sottolineato il sindaco di Cori - testimonia di quanta stima Monsignor Felice Accrocca, nostro concittadino, goda sempre presso chi lo conosca. Papa Francesco infatti, dopo averlo nominato vescovo nel 2016, ha voluto affidargli ora un altro importante impegno. E felicitazioni anche a Monsignor Paolo Selvaggi, pure di origini coresi, attualmente vescovo ausiliare di Roma, che oggi ha ricevuto lo stesso incarico. Il Pontefice ha chiamato nella Congregazione (istituita nel 1969 per volontà di Paolo VI) quattro personalità di spicco della Chiesa: oltre agli Arcivescovi Luigi Vari e Felice Accrocca, anche Monsignor Filippo Iannone, presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, e Monsignor Paolo Selvaggi,Vescovo Ausiliare di Roma. Dovranno occuparsi di tutto ciò che riguarda l'iter che porta alla beatificazione e canonizzazione di nuovi santi e Dottori della Chiesa, nonché sovrintendere all'autenticità delle Reliquie.

