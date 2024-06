Venerdì 7 Giugno 2024, 06:55

Il Comune sta promuovendo in questi mesi l'accesso ad alcuni dei suoi gioielli storici, architettonici e culturali. In particolare, durante lo scorso fine settimana, in coincidenza con le celebrazioni dei santi patroni Erasmo e Marciano, è stata programmata, in collaborazione con l'arcidiocesi di Gaeta e varie associazioni, “l’apertura straordinaria serale di tutti i siti di interesse culturale ricadenti nell’area dei festeggiamenti”.

Ma non tutto è andato per il verso giusto, come testimoniano diversicittadini che, ad esempio, si sono recati alla cattedrale di Santa Maria Assunta in cielo, dove è venerato il culto dei due santi, e l'hanno trovata chiusa.

Per i consiglieri comunali Sabina Mitrano, nota per i suoi studi sul patrimonio artistico di Gaeta, Emiliano Scinicariello e Franco De Angelis, il programma della candidatura del comune a Capitale italiana della cultura, non ha preso in considerazione la creazione di luoghi e spazi per le associazioni cittadine per «promuovere ricerche, nuove prospettive di crescita anche economica attraverso la valorizzazione della storia gaetana» o «aree archeologiche e percorsi tematici d’arte e di storia».

E lamentano che, a fronte del pagamento di un biglietto non sarebbe stato corrisposto un servizio adeguato, soprattutto dal punto di vista informativo.

«L’apice di questa incapacità si è raggiunto poi nello scorso weekend in cui per la festa dei Santi patroni si è annunciata – affermano i tre consiglieri di minoranza - una serie di aperture di monumenti anche in orari serali».

I consiglieri richiedono all'amministrazione comunale di rendere nota quale associazione avrebbe dovuto svolgere il servizio e con quali modalità. «Molti cittadini – concludono - ci hanno segnalato che i luoghi indicati erano chiusi proprio negli orari previsti e senza alcuna indicazione in merito. La stessa chiesa di Sant’Erasmo chiusa, Museo Diocesano idem, aperture serali inesistenti e gruppi di turisti delusi».