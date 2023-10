Serie C, Catania-Latina finisce 1-1

Finisce 1-1 la trasferita del Latina a Catania. Al gol di Mastroianni risponde Chiricò, finisce in parità un match che aveva visto i pontini in vantaggio. Comunque un buon punto ottenuto in una sfida difficile.

TABELLINO

Catania FC 1 – 1 Latina Calcio 1932

Catania FC (4-3-3): Bethers, Castellini (59’ Bouah), Silvestri, Curado, Mazzotta, Zammarini (87’ Zanellato), Quaini (72’ Ladinetti), Rocca (59’ Deli), Chiricò, Di Carmine, Marsura (87’ Sarao). A disposizione: Albertoni, Lorenzini, Maffei. Allenatore: Tabbiani.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Ercolano (86’ Serbouti), Biagi (86’ Perseu), di Livio (66’ Cittadino), Mastroianni (77’ Jallow), Fella, De Santis (86’ Di Renzo), Crecco, Rocchi, Cortinovis, Paganini.

A disposizione: Bertini, Cittadino, Marino, Gallo, Del Sole, Fabrizi, Polletta. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell’incontro: Gabriele Sacchi di Macerata.

Assistenti: Francesco Romano di Isernia e Ayoub El Filali di Alessandria.

Quarto Ufficiale: Stefano Striamo di Salerno.

Marcatori: 18’ Mastroianni (L), 73’ Chiricò (C),

Ammoniti: 24’ Rocca (C), 25’ Di Livio (L), 52’ Cortinovis (L), 63’ Bouah (C), 81’ De Santis (L)

Recuperi: 2’ pt. 6’ st.

Angoli: Catania FC 8 Latina Calcio 1932 1.

Note: 16812 Spettatori