Case popolari, l'Ater recupera 47 alloggi in provincia. Dal 2018 nessuna occupazione abusiva

Si sono conclusi i lavori di ripristino di 47 alloggi di edilizia residenziale pubblica collocati in diversi comuni della provincia e sono già state avviate le procedure di assegnazione. 28 si trovano a Latina, 4 a Cori e 4 a Aprilia, due ciascuno a Sezze, Minturno, Terracina, Gaeta e Formia, uno a Priverno.Gli interventi sono stati finanziati dal Ministero delle Infrastrutture attraverso la Regione Lazioper un importo di 700mila euro. Particolare la situazione delle abitazioni nel capoluogo pontino che sono rientrate nella disponibilità dell'Azienda grazie all’attività di contrasto e di prevenzione delle occupazioni abusive stabilita dal protocollo d’intesa stipulato con la Questura sin dal nel 2016. “In un momento storico in cui la carenza di finanziamenti per le nuove costruzioni è divenuta cronica - spiega il Direttore Generale dell’Ater Paolo Ciampi - per aumentare l’offerta abitativa è strategico puntare sulla rotazione del patrimonio esistente per dare risposte almeno parziali ai cittadini che ne hanno diritto. E' dunque fondamentale la diffusione sempre più capillare dei principi di legalità nella conduzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il recupero degli alloggi del comune capoluogo è stato frutto infatti di recuperi coattivi mediante procedimenti giudiziali, di sequestri disposti dall’Autorità Giudiziaria, nonché di consegne spontanee. Particolarmente significative le attività che messe in atto hanno costituito un forte elemento di prevenzione e deterrenza, finalità esplicitate nel protocollo Questura/Ater". Ed è proprio grazie a tale impegno che a Latina nel 2018 e 2019 non si sono registrate occupazioni abusive.