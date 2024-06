Sabato 8 Giugno 2024, 06:40

A distanza di quasi un anno dall’operazione che aveva portato all’eliminazione di una piazza di spaccio a Toscanini, ieri mattina i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia e gli agenti del commissariato di polizia di Cisterna hanno sgominato l’ennesimo “supermarket” della droga in via Inghilterra. Il risultato finale dell’operazione, partita poco prima delle 7, è di due persone arrestate e di un’altra denunciata a piede libero. A finire in manette sono stati un ragazzo di 19 anni e un uomo di 48 anni, mentre un 45enne è stato denunciato. I due arrestati hanno alle spalle già diversi precedenti per stupefacenti.

L’indagine dei carabinieri e poliziotti nasce alcuni mesi fa dopo diverse segnalazioni che avevano evidenziato una possibile piazza di spaccio all’interno di uno stabile di via Inghilterra. Un alloggio popolare che era stato occupato dai malviventi e che, attraverso alcuni “lavori”, era stato reso inaccessibile dall’esterno. I gestori della piazza di spaccio, infatti, avevano installato alcune grate a protezione della porta d’ingresso dell’appartamento.

Inoltre, nel corso dei mesi, erano state piazzate una serie di telecamere, ben otto, che riprendevano chi entrava e chi usciva dalla palazzina, in modo tale da poter controllare tutti gli accessi e registrare in diretta eventuali movimenti delle forze dell’ordine nell’area del quartiere popolare. Le attività di investigazione, realizzate attraverso una serie di appostamenti e servizi di osservazione, avevano portato anche al sequestro di droga ai danni di un acquirente che ha poi confermato alle forze dell’ordine di essersi recato più volte nella piazza di spaccio di via Inghilterra per comprare vario stupefacente.

Grazie ai continui servizi di osservazione, sono stati identificati alcuni dei soggetti coinvolti nella gestione dell’attività di spaccio. E ieri mattina, dopo aver avuto il via libera dell’autorità giudiziaria, polizia e carabinieri, con l’ausilio di una unità cinofila della polizia di Stato e di un elicottero dell’Arma, hanno fatto scattare il blitz nello stabile di via Inghilterra 158. L’appartamento finito nel mirino delle forze dell’ordine era situato al quinto piano della palazzina. Per entrarvi, le forze dell’ordine, hanno prima dovuto rimuovere le protezioni in ferro installate dai malviventi.

Una volta eliminate le grate, anche grazie all’aiuto dei vigili del fuoco, militari e poliziotti hanno potuto prima perquisire l’abitazione occupata e poi i soggetti precedentemente identificati. Il blitz ha dato esito positivo. Addosso a uno dei soggetti perquisiti, posto di vedetta all’esterno dello stabile, è stato rinvenuto poco meno di un grammo di crack- cocaina. All’interno del supermarket della droga però, le forze dell’ordine hanno trovato 7.700 euro in contanti di vario taglio, 102 grammi di crack-cocaina e 31 grammi di hashish. I soldi erano stati nascosti sotto al materasso di un letto presente in una camera dell’abitazione.

Rinvenuti, inoltre, anche materiale di varia tipologia utilizzato per il confezionamento della droga, tra cui un bilancino di precisione e numerose bustine. Al termine dell’operazione, per il 19enne e per il 48enne sono scattate le manette. Entrambi sono stati condotti in carcere e sono a disposizione dell’autorità giudiziaria. Denunciato invece un 45enne. L’appartamento popolare, abusivamente occupato è stato poi restituito al comune di Roma per le procedure di riassegnazione.

L'operazione che ha portato all'eliminazione della seconda piazza di spaccio nel giro di un anno ha ricevuto il plauso dei residenti di via Inghilterra che hanno accolto e ringraziato carabinieri e polizia.