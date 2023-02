Martedì 21 Febbraio 2023, 11:13

Sono 1.400 euro di affitto, 1.200 euro di cauzione e 378 euro ogni tre ore per la presenza dei Vigili del Fuoco. Questa la somma che deve preventivare un'associazione o una compagnia che intende affittare per una serata il teatro D'Annunzio di Latina, finalmente riaperto dopo anni di stop a causa dei lavori. Una cifra considerevole che ammonta dunque a quasi 3.000 euro per uno spettacolo, il cui affitto diventa però la metà se l'associazione non è a scopo di lucro.

La determina è stata pubblicata nei giorni scorsi sul sito del Comune di Latina e, da quanto si apprende, nei prossimi giorni verrà anche pubblicata una nota più facilmente raggiungibile per i non addetti ai lavori in cui verranno riassunti costi e modulistica da presentare esclusivamente via pec. Se la cifra può sembrare alta ci si sorprenderà ancora di più a sapere che a breve verrà aumentata, secondo le intenzioni del commissario prefettizio Carmine Valente. Le tariffe di ora, infatti, sono ferme al 2017 e saranno presto aggiornate perché sembra che il costo non consenta al Comune di coprire tutte le spese. Gli interessati, dunque, dovranno inoltrare la domanda al Comune almeno 60 giorni prima della data dell'evento e dovranno tenere presente la capienza massima della sala, che è di 676 posti compresi i 26 di artisti e orchestra. Il Comune verificherà innanzitutto i documenti presentati che attestano l'idoneità di chi intende affittare il teatro: iscrizione alla camera di commercio da almeno sei mesi, documento unico di regolarità contributiva, autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, documento di valutazione dei rischi e Pos. Effettuate le verifiche del caso, il Comune provvederà a concedere l'affitto del teatro nel caso in cui nei giorni richiesti non sia in programma uno spettacolo del cartellone di eventi già proposto. Una volta avuto l'ok, verrà pubblicata ufficialmente la concessione e la compagnia interessata dovrà provvedere al pagamento esclusivamente tramite PagoPa perché il Comune non accetta più bonifici.

Nei 1.400 euro più 1.200 euro di cauzione è incluso il servizio di pulizia e di manutenzione della cabina elettrica, ma non dell'ambulanza, obbligatoria se sono presenti più di 500 persone, e di vigilanza. Per la seconda occorre rivolgersi direttamente al Comando dei Vigili del Fuoco di Latina, situato in piazzale Carturan, compilando il modulo presente sul sito e pagando una marca da bollo da 16 euro. Portando il documento in originale insieme al documento del referente dell'associazione si può procedere al pagamento: 387 euro per cinque Vigili del Fuoco che saranno presenti al teatro D'Annunzio di Latina per tre ore. Il numero dei Vigili è calcolato in base alla grandezza della struttura e non può, dunque, essere modificato. Il servizio è necessario per la durata dello spettacolo e per mezz'ora prima e dopo, quindi se dura due ore occorre chiederlo per tre. Ovviamente, aumentando le ore sale anche la tariffa.