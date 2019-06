Carenze igienico sanitarie, chiuso un ristorante a Gaeta. Controlli e sanzioni in altre attività

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ristorante chiuso a Gaeta per le scarse condizioni igienico sanitarie e sanzioni a pub, locali di intrattenimento e una rivendita di alimenti etnici nel corso di controlli dei carabinieri del Nas tra Terracina, Fondi e Gaeta.I militari hanno elevato sanzioni amministrative (a causa di riscontrate violazioni di natura igienico-sanitaria, di pulizia e manutenzione strutturale dei locali produttivi ispezionati e di mancato rispetto della normativa inerente la tracciabilità degli alimenti) per complessivi 9.000 euro. A Gaeta, con la collaborazione di personale ispettivo del servizio di prevenzione dell'Asl di Latina, chiusa l'attività di un ristorante per gravi carenze igienico-strutturali della cucina, fino alla risoluzione delle carenze rilevate. Nel contempo, sempre nella stessa struttura, gli ispettori procedevano al sequestro di circa 50 chilogrammi di vari prodotti alimentari per i quali il ristoratore non era in grado di fornire alcuna documentazione o indicazione inerente l'origine e la provenienza ai fini della tracciabilità.Il valore degli alimenti sequestrati -destinati a distruzione- e del ristorante chiuso supera i 310.000 euro; le sanzioni amministrative erogate al titolare ammonteranno ad un cifra complessiva pari a 2.500 euro.