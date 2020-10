Carenze igieniche e strutturali, i carabinieri del Nas chiudono una cantina ad Aprilia

I carabinieri del Nas Latina al termine di un controllo hanno posto i sigilli su una cantina per gravi carenze igieniche e strutturali. L'impianto si trova ad Aprilia e l'operazione rientra nelle attività di controllo avviate dai militari in diverse province d'Italia. Nella circostanza della cantina di Aprilia sono state contestate sanzioni amministrative per un valore di 1.000 euro.

Non si tratta della prima operazione del genere nel territorio pontino, in concomitanza con le operazioni legate alla vendemmia e alla successiva vinificazione.

Vedi anche > Ispezione in una cantina vitivinicola di Aprilia: multa da 2.500 euro, sequestrato vino privo di tracciabilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA