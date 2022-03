Carenze igieniche, chiusi due ambulatori veterinari

Due ambulatori veterinari, uno ad Aprilia e uno nei pressi di Formia, sono stati sospesi nella loro attività per via di gravi carenze igieniche. In una delle strutture chiuse erano presenti persino erscrementi di roditori. Il provvedimento è stato adottato in seguito ad una verifica dei carabinieri del Nas, svolta nell'ambito di controlli mirati su scala nazionale, disposti dal Ministero della Salute. Dieci in tutto le attività chiuse: due sono quelle dalla provincia pontina su 21 controlli eseguiti nel territorio. Entrambi gli ambulatori resteranno chiusi fino al ripristino delle condizioni previste dalla legge.