Carenza di magistrati e personale, assemblea pubblica degli avvocati a Latina

Un'assemblea degli iscritti aperta al pubblico per rimarcare «le endemiche carenze di Magistrati e personale di cancelleria» e «denunciare la criticità e l’emergenza della situazione in cui versano gli uffici del Giudice di Pace di Latina, Terracina e Fondi».L'ha convocata per mercoledì 27 alle 12, presso l'aula penale degli uffici del giudice di pace di Latina, il consiglio dell’Ordine degli avvocati e sarà l'occasione per rimarcare «l’indifferibile esigenza di interventi strutturali tali da garantire il ripristino di un servizio adeguato alle esigenze della città e degli operatori del diritto».«L’invito è rivolto a tutti i colleghi del foro di Latina - si legge in una nota a firma del presidente Giovanni Lauretti e del segretario Pietro De Angelis - alle istituzioni, alle forze politiche e sociali, alla cittadinanza ed alla stampa, auspicando una larga partecipazione attesa la delicatezza del momento e l’incidenza sociale ed economica delle problematiche da trattare, che impongono immediate soluzioni partecipate e condivise».