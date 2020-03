Annunciata protesta dei detenuti nel carcere di Latina, scatta l'allerta

Protesta annunciata al carcere di Latina e immediatamente intorno alla casa circondariale di via Aspromonte sono arrivati polizia e carabinieri. Una misura preventiva alla luce di quanto accaduto nei penitenziari di Modena, Rieti, Frosinone e in quelli di altre città italiane, dove le proteste sono degenerate in rivolte con fughe di massa e purtroppo anche decessi. A Latina i detenuti avevano preannunciato una "battitura" ovvero la protesta fatta sbattendo oggetti contro le sbarre delle celle e immediatamente è scattata l'allerta previsto in questi casi. © RIPRODUZIONE RISERVATA