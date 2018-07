Carambola sulla Pontina, una vettura si capovolge e interviene l'eliambulanza

di Giuseppe Baratta

Rocambolesco incidente stradale, poco prima delle ore 20, sulla strada regionale Pontina, al km 95.00 tra la strada Migliara 54 e la 56 in direzione sud, nei pressi di Sabaudia. Una Fiat Panda, condotta da un signore di mezza età che procedeva verso Terracina per poi raggiungere Fondi, s'è capovolta provocando un enorme spavento al guidatore che per sua fortuna è rimasto illeso.

Nessun'altra vettura è rimasta coinvolta e pare che il conducente, dopo aver toccato la spalletta del ponte, abbia definitivamente perso il controllo del mezzo che ha terminato la sua corsa con le ruote verso il cielo.



Sul posto è arrivata anche l'eliambulanza ma il signore alla guida della vettura sembrava essere in discrete condizioni, in piedi, a colloquio con i medici.

Gioved├Č 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA