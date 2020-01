Carambola in centro ad Aprilia tra sei veicoli: travolta una donna sul marciapiede

Grave incidente stamattina in pieno centro ad Aprilia: 6 auto sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto tra via Giovanni XXIII e via dei Mille. Nella carambola è rimasta ferita anche una donna che camminava a piedi e che è stata investita. La dinamica è al vaglio della polizia locale. Sul posto il 118. In tanti hanno cercato di soccorrere la donna, altri si sono accalcati per curiosità. © RIPRODUZIONE RISERVATA