Tentano di rubare escavatrice in una cava, il furto fallisce grazie ai carabinieri

Furto sventato dai carabinieri la notte scorsa a Priverno. I ladri si erano introdotti all’interno di un deposito mezzi di una cava cercando di asportare una macchina escavatrice del valore di circa 300 mila euro. Il colpo non è stato portato a termine solo grazie al tempestivo intervento dei militari, avvertiti da una persona che aveva sentito dei rumori provenienti dalla cava.

I ladri, aiutati dal buio, sono riusciti a scappare tra i boschi adiacenti, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini sono in corso da parte dei militari delle stazioni di Priverno e Maenza che stanno operando congiuntamente. «Fondamentale è stata la collaborazione della popolazione che ha consentito il celere arrivo dei Carabinieri, impedendo quindi ai ladri di realizzare il furto - si legge in una nota dell'Arma - L’intervento effettuato dai militari è la risposta all’ulteriore intensificazione dei servizi perlustrativi voluti, in occasione delle festività pasquali, dal comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Lorenzo D’Aloia, tesi sia alla prevenzione dei reati in genere sia per garantire il trascorrere sereno delle feste stesse»