Carabinieri, il tenente colonnello Befera lascia il comando provinciale di Latina

È stato per sette anni un punto di riferimento nell’Arma, ma anche per i cronisti, ai quali non ha mai fatto mancare la sua disponibilità. Anche quando c’era da dire «non posso, cercate di capire». Il tenente colonnello Paolo Befera lascia il Comando Provinciale di Latina e va a ricoprire un altro importante incarico presso la Legione Carabinieri Lazio. Giunto a Latina a settembre 2013, ha ricoperto fino allo stesso mese del 2015 il ruolo di Comandante del Nucleo Investigativo, e successivamente quello di Comandate del Reparto Operativo. « Befera si è distinto per aver dapprima diretto personalmente e poi coordinato una serie di complesse e articolate operazioni in materia di criminalità organizzata, narcotraffico e reati contro la pubblica amministrazione, intensificando l’attività investigativa dei predetti reparti ed al contempo mirando ad un’azione di contrasto sempre più qualificata e penetrante.

Tra le attività investigative più brillanti - si legge in una nota - si possono rammentare le operazioni “Krupy”, “Olimpia”, “Amnèsia”, “Tiberio”, “Aleppo”, “Astice” e “Masterchef”».

Vedi anche > Inchiesta Olimpia, assolti Malvaso e Lusena, a giudizio Maietta, Di Giorgi e tutti gli altri imputati

Il tenente colonnello ha inoltre condotto personalmente le indagini sui principali omicidi perpetrati nella provincia, da quello dell’enologo Ulrico Cappia a Patrizio Barlone, da Umberto Esposito a Luca Palli. Tutte concluse con l’individuazione e la cattura dei responsabili. L’ufficiale inoltre ha svolto un ruolo di rilievo nei settori della certificazione antimafia, del controllo degli appalti pubblici, dell’attività antiusura e del supporto per i beni c sequestrati e confiscati. Il Comando del Reparto Operativo sarà assunto dal tenente colonnello Michele Meola, attuale comandante del Nucleo Investigativo. A entrambi gli ufficiali i migliori auguri di buon lavoro.

Vedi anche > Omicidio ad Aprilia, gli autori hanno confessato. Palli ucciso per vecchi screzi



© RIPRODUZIONE RISERVATA