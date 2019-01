Carabinieri forestali sequestrano una discarica a cielo aperto a San Felice Circeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vera e propria discarica a cielo aperto. Su un lotto di terreno di circa 3 ettari erano stati abbandonati rifiuti speciali di ogni genere. A scoprirla, in via Molella, sono stati i militari della stazione carabinieri forestale di Terracina, guidati dal comandante Giuseppe Pannone. I militari dell’Arma, durante un controllo antinquinamento si sono imbattuti in una estesa discarica abusiva dove erano stati riversati rifiuti provenienti da demolizione, rifiuti urbani, plastici, apparecchiature elettriche ed elettroniche. I materiali, per un quantitativo di circa 300 metri cubi, erano mescolati tra loro e si trovavano direttamente sul terreno senza alcuna protezione per l’ambiente. I carabinieri forestale di Terracina hanno quindi posto sotto sequestro tutta l’area. Dalle indagini dei militari è emerso che a dare vita a quella discarica abusiva è stato un cinquantenne che è stato denunciato per violazione alle norme ambientali, al codice penale per violazioni di sigilli, in quanto l’uomo era ben noto per altri reati simili commessi nel corso degli anni e, parte del terreno, era già sotto sequestro per analogo motivo ed era stato a lui affidato in custodia giudiziaria.