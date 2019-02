Carabinieri forestali sequestrano ripetitore dati abusivo installato nel Parco del Circeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sequestrato dai carabinieri forestali della stazione "Parco" di Sabaudia un ripetitore dati installato abusivamente da una società che offre servizi internet. A seguito di un esposto, i militari diretti dal luogotenente Alessandro Rossi, sono intervenuti nell'area boscata protetta di proprietà del Comune di San Felice Circeo, in località “Le Crocette”, e hanno sequestrato l'impianto situato proprio sul promontorio.Il ripetitore è dotato di una parabola con tre antenne settoriali ed una telecamera, con un’altezza di circa sei metri, composto da un palo centrale e due di sostegno cementati al suolo, messi in sicurezza con tiranti in acciaio..L’attività di polizia giudiziaria è stata svolta congiuntamente al personale del comando Polizia Locale di San Felice Circeo e con il supporto di personale tecnico dell’Enel, per la disattivazione della fornitura elettrica.