Carabinieri arrestano due persone ad Aprilia, folla lancia vasi dai balconi per impedirglielo

Momenti di tensione questa notte ad Aprilia. In via Francia una pattuglia dei carabinieri è stata circondata e minacciata mentre eseguiva l'arresto di due persone che avevano forzato un controllo. arrestati. Alla fine i militari del Reparto Territoriale Carabinieri hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di “resistenza a pubblico ufficiale in concorso”, Cristian Battello, 31 anni, e Cristoforo Iorio, 32 anni, entrambi di Aprilia.Alle 22.30, una pattuglia del Norm - Aliquota Radiomobile è intervenuta in via Francia in supporto a un’autoambulanza che stava effettuando un soccorso. Mentre i militari si trovavano sul posto hanno visto sopraggiungere a bordo di uno scooter di grossa cilindrata due persone che indossavano caschi integrali. I due, per evitare il controllo, hanno tentato di investire i carabinieri e si sono dati alla fuga.Dopo un concitato inseguimento i carabinieri sono riusciti a raggiungere e a bloccare i fuggitivi, ma i due hanno non solo opposto resistenza ma hanno anche chiesto l'aiuto di altre persone per sfuggire all'arresto. Sono stati momenti di tensione. I due hanno incitato le persone scese dalle abitazioni, circa una quindicina, a «ribaltare l’auto dei carabinieri».«Cristian Battello, in particolare, facendosi forte del numero delle persone intervenute a supporto - spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Latina - ha minacciato di morte i carabinieri, mentre dalle finestre delle abitazioni del circondario, persone rimaste ignote hanno cominciato a lanciare oggetti e perfino vasi all'indirizzo dei due militari che fortunatamente non venivano colpiti». Anzi, i due carabinieri, hanno mantenuto la calma e sono riusciti a "contenere", riuscendo a farli salire in auto e a portarli in Caserma, dove sono stati arrestati. Battello è stato associato alla Casa Circondariale di Latina, mentre Iorio è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo, previsto per la mattinata di domani.