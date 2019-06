Carabiniere del Nas salva una donna che rischia di annegare poi si sente male. Il Ministro: "Forza Danilo, sei un eroe"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha salvato una donna che rischiava di annegare in mare, ieri ad Anzio, ma poi è stato colto da un malore ed è stato trasportato in ospedale. Protagonista del gesto eroico il maresciallo Danilo Beti, dei carabinieri del Nas di Latina, che ieri si trovava al lido Rivazzurra di Anzio insieme al figlio. Il militare ha sentito una donna gridare aiuto e ha nuotato tra le onde fino a raggiungerla, poi l'ha portata verso la boa più vicino e lì hanno atteso i soccorsi, mentre il maresciallo cercava di rassicurarla. Una volta raggiunta la riva però l'uomo, a causa dello stress dovuto allo sforzo, ha accusato un malore ed è stato a sua volta soccorso e portato in ospedale. Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, attraverso il suo profilo Facebook, ha voluto lanciare un messaggio al maresciallo: "Forza Danilo, recupera in fretta e ritrova le energie anche grazie al calore di tutti noi. Hai salvato una vita, sei un eroe"