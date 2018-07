Carabiniere morto in un incidente: domani camera ardente, lunedì i funerali

Camera ardente domani dalle 8 alle 13 e funerali lunedì alle 15 per l'appuntato dei carabinieri Gianluca Loffredo, 42 anni, morto ieri a seguito di un incidente stradale avvenuto su via Piave a Latina.Le esequie si svolgeranno presso la Chiesa dell'Immacolata, in Via XXIV Maggio a Latina. Sull'incidente personale della polizia locale ha inviato un primo rapporto in Procura.