Caporalato in agricoltura, tavolo di confronto e inaugurazione dello sportello "Perla"

Martedì 26 Ottobre 2021, 11:31

E' in programma giovedì 28 ottobre presso la Sala Cambellotti della Prefettura di Latina, un tavolo di confronto sulle pratiche per prevenire e contrastare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Sarà presieduto dal prefetto di Latina, Maurizio Falco e dall’assessore al Lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Berardino.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto "P.E.R.L.A." - Percorsi di emersione regolare nel lavoro in agricoltura. «Obiettivo generale del progetto - si legge in una nota - è quello di fronteggiare il fenomeno del caporalato in agricoltura, arginare le agromafie e promuovere processi virtuosi di inclusione e re-inserimento socio-lavorativo dei migranti, attraverso la creazione e il potenziamento di una rete regionale e interregionale, multilivello e multisettoriale che mira alla prevenzione del fenomeno, all'assistenza, integrazione e accompagnamento al lavoro regolare delle vittime o potenziali vittime di sfruttamento».

L’incontro si aprirà con l’inaugurazione dello sportello itinerante P.E.R.L.A. (h.12.00 taglio del nastro) e con la consegna del Bollino etico di qualità alle aziende che hanno aderito al progetto ospitando giovani migranti per delle esperienza lavorative, sperimentando un modello formativo partecipato. Con lo sportello itinerante si potranno raggiungere ed entrare in relazione con utenze che difficilmente si rivolgerebbero ai servizi territoriali e di conseguenza, difficilmente intraprenderebbero percorsi di cambiamento socio-lavorativo.

Molto intenso il programma della giornata che potrà essere seguita anche on line, collegandosi a https://call.lifesizecloud.com/11063543 codice: 24323#