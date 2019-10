Capogruppo 5Stelle alla Camera, terza votazione. Resta in lizza Trano, da Gaeta

Ancora una fumata nera oggi a Montecitorio dopo la seconda votazione per la scelta del nuovo capogruppo del M5S alla Camera. Nessuno dei due candidati rimasti in lizza – il romano Francesco Silvestri e il gaetano Raffaele Trano - ha raggiunto i 109 voti richiesti. Silvestri ne ha ottenuto 86 e Trano 72. Nella prima votazione Silvestri aveva avuto 67 voti, Trano 61 e l’altra candidata, la pugliese Anna Macina (che poi si è ritirata), 33. Diciannove le schede bianche, 24 le nulle, 201 i votanti su 216 iscritti al voto. La votazione di oggi è stata interrotta quando si è scoperto che le schede erano numerate e quindi riconoscibili. Dovrà ora essere ripetuta in data da stabilire, sempre con il quorum della maggioranza assoluta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA