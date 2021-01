Nessun ferito per i "botti" di Capodanno, una festa abusiva interrotta dalla Polizia e un maschio il primo nato all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina. Notte abbastanza tranquilla quella che ha condotto nel 2021 in provincia. Nel capoluogo all'1 e 6 minuti è venuto alla luce un bambino, figlio di una coppia di indiani da tempo residenti in Italia.