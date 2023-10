Capannone in fiamme sulla Pontina, indagini in corso

Sono in corso le indagini sull'incendio a un capannone in disuso sulla Pontina, pieno di materiale di vario tipo. L'intervento dei vigili del fuoco c'è stato ieri notte, dopo la segnalazione giunta al numero unico di emergenza di fumo nero da una struttura al km 74 nel territorio di Latina. Al loro arrivo, i pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per avere ragione delle fiamme, che hanno distrutto tutto ciò che era all'interno delle quattro mura, ampie 300 metri quadrati. Il fumo nero era provocato da materiale plastico.

Sul posto anche la polizia di stato, che insieme ai vigili del fuoco hanno effettuato il sopralluogo per cercare di risalire alle cause del rogo. Non sono stati trovati inneschi, ma resta comunque il mistero: l'impressione era infatti di un sito in abbandono. Vicino al capannone da cui si sono sprigionate le fiamme c'era un altro piccolo edificio, probabilmente un tempo utilizzati come uffici. Le forze dell'ordine stanno cercando di risalire alla proprietà della struttura, per cercare insieme di capire che cosa possa aver provocato l'incendio. E se possa esserci qualche sospetto su un eventuale dolo. Quel fumo ha comunque creato molta apprensione a chi si è trovato a passare in zona.