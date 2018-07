Caos dopo il ciclone "Dionea": i migranti chiedono la libertà del presidente della onlus arrestato

di Barbara Savodini

FONDI - Mini protesta questa mattina in una delle strutture gestite dalla onlus “La Ginestra” (in una traversa di via Appia lato Itri a Fondi) dove ancora si trova un piccolo gruppo di richiedenti asilo.I conti correnti bloccati per via dell' inchiesta “Dionea” e le difficoltà nel trasferire un così grosso numero di migranti altrove hanno infatti portato la Prefettura ad adottare una soluzione tampone. Un noto ristorante del territorio, convenzionato con l'ufficio territoriale di governo in provincia di Latina, sta quindi garantendo pasti e beni primari ai numerosi stranieri rimasti in città.Una situazione confusa, nel complesso, con diverse correnti di pensiero che dimostrano come nei centri di accoglienza serpeggino paura, diffidenza e tanta confusione.Mentre alcuni richiedenti asilo, con manifesti e striscioni chiedevano a gran voce la libertà del presidente Luca Macaro, altri reclamavano i pocket money arretrati; altri ancora lamentavano l'impossibilità di mangiare secondo le abitudini africane come era accaduto fino a prima degli arresti mentre un piccolo gruppo, rimasto estraneo alla rumorosa protesta, si è detto disponibile ad essere trasferito in qualunque città in base alle esigenze della Prefettura.Disagi, infine, per la presenza di alcuni migranti con gravi patologie che si sono trovati improvvisamente senza medicine e che, al momento, stanno sopperendo all'emergenza grazie alla generosità di alcuni dipendenti, a loro volta rimasti senza lavoro e stipendio. A sedare gli animi all'interno del centro di accoglienza è stato alla fine l'intervento della polizia.