Latina, a spasso tra i filari degustando il vino novello: torna cantine aperte

Torna domenica l'appuntamento con Cantine Aperte a San Martino, organizzato dal Movimento Turismo del Vino del Lazio. Dalle 10.30 alle 18.30, sono tre le aziende della provincia di Latina in cui si potrà degustare innanzitutto il vino novello, ma anche tutti gli altri vini presenti in cantina abbinati a prodotti del territorio: l'Azienda Agricola Cantina Sant'Andrea a Terracina, l'Azienda Agricola Biologica Ganci a Borgo Grappa e la Tenuta Pietra Pinta a Cori. Gli enoturisti potranno passeggiare tra i filari, ormai spogli dei preziosi grappoli ma suggestivi, entrare nelle cantine per scoprire i segreti della vinificazione, assaggiare i vini in abbinamento a prodotti tipici locali e acquistarli direttamente in azienda e, insomma, conoscere da vicino i luoghi e i procedimenti da cui nascono i nettari che scegliamo di mettere sulle nostre tavole. Sarà possibile pranzare in azienda e in alcuni casi usufruire dell'area barbecue e pic nic. Non mancheranno i grandi vini da invecchiamento delle ultime annate, ma protagonista principale sarà il novello. Messo in genere in commercio all'inizio di novembre dello stesso anno di vendemmia, va bevuto al massimo entro la primavera successiva. Le caratteristiche sono quelle di un vino fresco, dinamico e fruttato. Molto apprezzato dai giovani. Ma ci si potrà sbizzarrire nell'assaggiare anche i propri preferiti tra i calici proposti dalle tre cantine. L'Azienda Ganci, in particolare, ha pensato a un piccolo concorso fotografico, Ganci Contest a San Martino. Cosa si vince? Ovviamente dell'ottimo vino. Info: www.cantinaganci.it