Canotto trascinato dalla corrente si rovescia a Minturno, due bambine rischiano di annegare: una è grave

Hanno rischiato di morire annegate due bambine che si trovavano sul litorale di Pantano Arenile a Minturno, a poca distanza dalla foce del Garigliano. L’episodio è accaduto ieri intorno all’ora di pranzo, nelle acque antistanti il Camping Marina.Le piccole, entrambe di 6 anni, una originaria della provincia di Napoli, l’altra della zona, si trovavano in acqua a bordo di un canotto e sono state trasportate al largo dalla corrente. I genitori non si erano accorti di quanto stava accadendo.Il canotto si è rovesciato, i soccorsi con l'ausilio di alcuni pescatori e della guardia costiera sono stati immediati, le bambine sono state issate a bordo e portate sulla battigia svenute e cianotiche per avere ingerito molta acqua .All'arrivo dei sanitari dell'Ares 118 una è stata intubata e trasferita in elicottero al "Bambino Gesù" di Roma, le sue condizioni sono molto gravi, l'altra invece è stata trattenuta al “Dono Svizzero” di Formia.