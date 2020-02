Cannabis terapeutica, l'odissea dei malati: prescrizione a Gaeta, farmaco a Latina. I viaggi della speranza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua l'odissea dei malati pontini curati con cannabis terapeutica. Poco meno di un anno fa è stato deciso di introdurre la figura del medico prescrittore anche in provincia di Latina.Prima di allora, infatti, i pazienti dovevano recarsi a Roma per avere la ricetta del farmaco che permette la sopravvivenza ai forti dolori causati da innumerevoli malattie. Solo che il medico prescrittore si trova a Gaeta, e la farmacia che invece può soddisfare la richiesta, è quella dell'ospedale Goretti, a Latina.Nessun'altra, in tutta la provincia, può infatti fare fronte alla fornitura di cannabis terapeutica, in compresse o in gocce, prescritta con servizio sanitario. Un problema serio, per tutti i pazienti che devono prima recarsi a Gaeta personalmente perché la ricetta può essere consegnata solo al malato, e poi a Latina, spesso trovando problemi con la stessa ricetta, che ha diciture specifiche e che non sempre vengono scritte nel modo giusto. Questo implica un ulteriore viaggio: Gaeta e poi Latina.Tutti i pazienti pontini, una ventina, devono seguire lo stesso iter, al di là della residenza. Chi vive a Latina deve andare prima a Gaeta e poi tornare nel capoluogo, chi vive per esempio a Itri, deve prima andare a Gaeta, poi a Latina e infine, sperando che l'impegnativa sia esatta, fare rientro a casa. Le prescrizioni, inoltre hanno la durata di un solo mese. Ora sorge un altro problema: il medico prescrittore di Gaeta è in malattia e dunque la Asl di Latina ha dato incarico a un altro professionista. A Latina, si sarebbe sperato, dove tra l'altro esiste il centro di terapia del dolore. Invece no. Il medico si trova a Formia.