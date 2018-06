Cani maltrattati e tenuti tra escrementi e urina, denunciato un 64enne di Terracina.

di Rita Recchia

Un 64enne di Terracina è stato denunciato dai Carabinieri Forestali per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. L'episodio è accaduto nelle campagne di Borgo Hermada dove i militari hanno trovato dieci cani, tra adulti e cuccioli, tenuti in condizioni precarie, con incrostazioni di pelo e urina sul pavimento, presenza di escrementi di diversi giorni, totale mancanza di lettiera.



L’attività è stata compiuta congiuntamente a personale dell’Asl servizio veterinario Latina, del personale delle Guardie Zoofile Enpa e del referente scientifico Enpa.

Martedì 26 Giugno 2018



