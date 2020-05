Latina, cancellare i debiti per ripartire Carfagna: «Ecco come fare»

Gianluca Carfagna

Uscire da una situazione di indebitamento alla quale non si può far fronte con le proprie risorse è possibile. Privati e piccole imprese in difficoltà ai quali non è consentito accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare possono attivare la cosiddetta procedura di esdebitazione. Una via d'uscita della quale a Latina si occupa l'Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento attivato presso l'Ordine degli avvocati. «La nuova legge spiega l'avvocato, referente dell'organismo - permette, se vi sono una serie di condizioni, di gestire situazioni debitorie prima impossibili da governare arrivando alla cancellazione dei debiti. La norma è stata introdotta, in tempi di forte crisi economica e finanziaria, per consentire a chi non è fallibile o al consumatore di cancellare i debiti per ripartire da zero e riacquistare un ruolo attivo nell'economia». Un argomento quanto mai attuale visto che, spiega ancora il professionista «alla difficoltà economica esistente andrà ad aggiungersi, purtroppo, la situazione di allarme sociale conseguente al Coronavirus che aggraverà alcune situazioni economiche: così la composizione risulta ancora più utile».Quando un soggetto può essere definitoe quali sono le modalità per uscirne? «Con il termine sovraindebitamento spiega Carfagna - si intende il perdurante squilibrio tra patrimonio liquidabile e obbligazioni contratte, tali da impedire di adempiere con mezzi ordinari. Il piano del consumatore può essere presentato solo dal consumatore, ovvero dal debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Si esplica in una proposta di stralcio operato sulla complessiva esposizione debitoria e rateizzazione del debito residuo. Tale piano necessita della valutazione prima dell'OCC, poi del giudice circa la meritevolezza del debitore. Se arriva l'omologazione il piano diventa esecutivo nei confronti dei creditori, prescindendo dal loro consenso. L'accordo di ristrutturazione dei debiti, invece, può essere presentato anche da enti e imprese non fallibili, non necessita di valutazioni sulla meritevolezza ed è subordinato al consenso di almeno il 60% dei creditori. Con la liquidazione del patrimonio, il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio in favore dei creditori cosicché da fronteggiare i propri debiti. Il Tribunale nomina un liquidatore per la vendita dei beni del debitore salvo beni e crediti impignorabili».Quali passi compiere per uscire da una situazione di crisi? «La procedura spiega ancora l'avvocato - ha inizio con il deposito presso l'Organismo di Composizione della Crisi di una domanda di apertura della procedura e di nomina del gestore che predispone una relazione particolareggiata. L'Ordine degli Avvocati di Latina - conclude Carfagna - ha il proprio OCC e presta quotidianamente assistenza ai debitori fornendo una consulenza gratuita preliminare alle persone sovraindebitate e ai loro legali».