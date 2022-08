Giovedì 25 Agosto 2022, 11:01

VERSO IL VOTO

Campagna elettorale sempre più avvelenata a Latina per la ripetizione del voto per le amministrative in 22 sezioni su 116. Ieri, il candidato Damiano Coletta, sindaco decaduto il 7 luglio scorso e di nuovo in lizza per la carica di primo cittadino, ha presentato una denuncia alla Digos contro ignoti per un messaggio diffuso tramite whatsapp, contente l'accusa rivoltagli di avere fatto brogli elettorali. Non posso permettere che si approfitti della bagarre elettorale per infangare il mio nome, quello di una coalizione e di un'intera città, ha commentato Coletta sui social.

IL TESTO

Il messaggio incriminato è un appello al voto apparentemente firmato da un esponente della lista Latina nel Cuore a sostegno della candidatura a sindaco di Vincenzo Zaccheo. Un messaggio inviato a raffica e rilanciato dai contatti dei contatti dell'aspirante consigliere comunale, finendo così anche nella cerchia della coalizione di Coletta. Dopo l'annullamento del tuo seggio a seguito dei brogli elettorali fatti dall'ex sindaco Damiano Coletta si legge e riscontrati in primis dalla Prefettura di Latina, confermati dal Tar del Lazio e sciolto il Consiglio comunale con sentenza del Consiglio di Stato dove vengono messe in evidenza le irregolarità delle elezioni, domenica 4 settembre sei chiamato al voto eccetera.

Ho presentato una denuncia contro ignoti perché al momento non posso provare ha spiegato Coletta che l'autore del messaggio sia effettivamente il candidato della lista Latina nel Cuore. Saranno gli accertamenti della Digos a stabilirlo. Chiunque sia stato l'autore di questo messaggio ha voluto sottolineare il candidato Coletta - dovrebbe vergognarsi non solo per averlo diffuso ma anche solo per aver pensato di poter insinuare una simile falsità senza pagarne le conseguenze. E da oggi sono pronto a denunciare chiunque dovesse accostare la mia persona e la mia coalizione a presunti e mai accertati brogli elettorali. Adesso basta. Con le menzogne e con gli inganni. Giochiamoci la partita nel rispetto delle regole. Abbiamo già vinto due volte, vinceremo pure la terza, ha concluso Coletta.

DALL'ALTRA PARTE

La denuncia alla Digos da parte del sindaco decaduto è l'ultimo atto di una campagna elettorale fuori controllo. Anche la coalizione di Zaccheo, principale avversario di Coletta, ha denunciato tre giorni fa un clima irrespirabile, fatto di veleni, insulti e manifesti strappati. Il 4 settembre si tornerà a votare perché il voto è stato inquinato, eppure a Latina la campagna elettorale ha preso una piega che va assolutamente fermata hanno affermato i segretari dei diversi partiti a sostegno di Zaccheo - I manifesti elettorali della coalizione di centrodestra vengono strappati ogni sera da diversi giorni e restano affissi solo quelli di Latina Bene Comune e del loro candidato Coletta; sui social vengono continuamente diffuse notizie false e sono stati presi di mira in più occasioni candidati della coalizione di centrodestra. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Latina nel Cuore, Unione di Centro, Cambiamo! con Zaccheo Sindaco e Vola Latina hanno voluto sottolineare anche un caso estremo: Un ex consigliere e candidato di Latina Bene Comune è addirittura arrivato ad offendere una candidata consigliera fragile e che sta combattendo con coraggio contro una malattia. Si faccia la campagna elettorale sui contenuti e non distruggendo i manifesti e le opinioni degli avversari politici, ha concluso il centrodestra appellandosi al Prefetto e alle forze dell'ordine affinché vigilino ed evitino che simili gravi episodi si possano verificare di nuovo.